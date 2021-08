Kochali się w niej Polacy. W końcu nakręcono o niej film

To jest jej moment

Mówiąc wprost, Maria Dębska została stworzona po to, by zagrać Jędrusik. Nie chodzi o to, że umiejętnie ją zmałpowała. Aktorka musiała zmierzyć się z personą większą niż życie. I wyszła z tego obronną ręką, bo patrząc na nią (i nie wiedząc nic o samej Jędrusik), łatwo uwierzyć, że seksbomba PRL-u była tak temperamentna, wulgarna i nonszalancka. Co jak co, ale Jędrusik mocno wyłamywała się z ówczesnego modelu kobiety ułożonej, poświęcającej się rodzinie. Żyła w otwartej relacji z mężem Stanisławem Dygatem (w filmie gra go Leszek Lichota), co rzecz jasna nie było dobrze postrzegane.