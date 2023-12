Maria Niklińska obchodzi urodziny. To smutny okres w jej życiu

"Dziś są moje urodziny, ale ja myślami jestem przy moim ukochanym dziadku Józefie Fajkowskim ps. "Krakus". Dziadziuś odszedł 21 grudnia tuż przed świętami. To dla mnie tak ogromna strata i ból. [...] To on mnie wychowywał i najbardziej ukształtował. Dziękuję, że miałam to szczęście być blisko tak wyjątkowego człowieka. [...] Dziadziusiu, kocham cię i tęsknię bardzo" - napisała w mediach społecznościowych.