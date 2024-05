Maria Niklińska startuje w wyborach. Z show-biznesu prosto do świata polityki

O co zamierza zawalczyć Niklińska w Parlamencie?

- Jest wiele rzeczy do zrobienia. Nowi ludzie wprowadzą nową jakość. Reprezentuję świat kultury, ważne są dla mnie korzenie. Jednocześnie widzę, jak współczesny świat stawia wiele wyzwań m.in. sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo, również to w sieci. Mam też pewne plany dotyczące promocji Polski za granicą i wiem, jak nakłonić do tego naszych unijnych partnerów.