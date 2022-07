Maria Sadowska o sprzedaży "Dziewczyn z Dubaju" do Rosji. "Ubolewam nad tą decyzją"

"Dziewczyny z Dubaju" okazały się hitem w polskim kinach. Widownia tłumnie ruszyła do kin. Film zrobił też furorę w Wielkiej Brytanii, a idąc za ciosem, producent postanowił sprzedać tytuł również do innych krajów. W tym do Rosji, co wzbudziło ogromne kontrowersje. Po napaści wojsk Putina na Ukrainę, wiele firm wycofało się z rosyjskiego rynku. Również wielu dużych dystrybutorów kinowych zerwało współpracę z Rosją.