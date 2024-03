Marian Opania wpadł w szpony nałogu. Uratowała go żona

- Wyciągnęła mnie z piekła. To dzięki żonie wygrzebałem się i teraz nawet piwa nie piję. Jestem twardy w tym postanowieniu. Uratowała mnie żona. To dzięki niej wciąż żyję. [...] Żremy się i co tydzień rozwodzimy, ale do tej pory się nie rozwiedliśmy. Podlewam tę naszą miłość jak roślinkę. Moja żona myśli, że to niemożliwe, że wciąż widzę w niej siedemnastoletnią dziewczynę, ale tak właśnie jest - stwierdził Marian Opania w wywiadzie.