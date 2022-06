Martin Sheen naprawdę nazywał się zupełnie inaczej. Zmienił imię i nazwisko, aby ukryć pochodzenie

Martin Sheen zaczął chodzić na castingi do ról zaraz po tym, jak skończył szkołę średnią. Miał ciemne włosy, ale jego wygląd nie wskazywał na latynoskie korzenie. Było inaczej. Młody chłopak, który chciał być gwiazdą kina nazywał się Ramón Gerard Antonio Estévez. Nie chciał, aby hiszpańskie nazwisko zamknęło mu drzwi do show–biznesu. Zmienił więc imię na Martin (po Robercie Dale'u Martinie, reżyserze castingu CBS), a nazwisko na Sheen (na cześć Fultona Johna Sheea, pisarza katolickiego – w tej wierze przyszły gwiazdor był wychowywany). Wszystko działo się pod koniec lat 50. w Nowym Jorku. To tam niemal 20–letni Ramón próbował swoich sił na scenie.