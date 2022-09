Matka Patryka Vegi zdradza, co było dla niego największą karą

Patryk Vega wychował się bez ojca, bo ten zostawił rodzinę, gdy jego syn miał kilka miesięcy. - Byłem jedynym dzieckiem w szkole, które nie miało ojca. To na początku lat 80. było silną stygmatyzacją. Jednak przez to, że był to silny czas ubóstwa, to myślę, że nie byłem dzieckiem, tylko od początku byłem w roli faceta, który musiał dbać o dom i miał poczucie odpowiedzialności za to wszystko.