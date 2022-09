"Niewidzialna wojna". Festiwal żenady to mało powiedziane. Vega przebił właśnie dno

Gdzieś pod koniec bohater oznajmia widzom, że nie będzie w stanie nakręcić bożego arcydzieła w naszym kraju, bo rynek mu na to nie pozwoli. Stąd decyzja o kręceniu filmów za granicą (rzecz jasna podyktowana słabymi wynikami w box office, co akurat niezmiernie mnie cieszy). Patrząc na "Niewidzialną wojnę", zubożałą intelektualnie telenowelę o niczym, to można jedyne przerazić się na samą myśl, co może być tym "bożym arcydziełem" Vegi. Zapewne w swoim mniemaniu wierzy, że stworzy własny "Nazarin" Luisa Buniela, "Dziennik wiejskiego proboszcza" Roberta Bressona czy "Słowo" Carla Theodora Dreyera. Prawda jest jednak inna. Jedyne na co go stać, to kino na poziomie Uwe Bolla, jeśli nie niżej. Cytując klasyka: "Kończ waść, wstydu oszczędź!".