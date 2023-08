Mattel wypuści na rynek "Weird Barbie". Fani są oburzeni

Film "Barbie" Grety Gerwig szturmuje kina na całym świecie. Do połowy sierpnia zarobił 1,2 mld dol. Wraz z wpływami rośnie globalny kult Barbie, Kena i co ciekawe tzw. Weird Barbie, w którą wcieliła się Kate McKinnon. Ta postać, z "esami-floresami" na twarzy, z nierówno ściętymi i pobrudzonymi farbą włosami, jest smutnym przykładem tego, co może spotkać lalkę w rękach znudzonego dziecka.