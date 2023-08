Wiedziała, co robi. Margot Robbie zgarnie bajońską sumę za "Barbie"

- Mój pitch na spotkaniu w sprawie zatwierdzenia filmu do produkcji brzmiał następująco: "studia filmowe zazwyczaj zyskiwały na byciu na tyle odważnym, by połączyć duży koncept z wizjonerskim reżyserem". (…) A potem powiedziałam im, że film zarobi miliard dolarów, co było może odrobinę przesadzone, ale miałam przecież film do sprzedania - powiedziała.