Matthew McConaughey odrzucił rolę za 15 mln dolarów: "Sukces to nie pieniądze"

"Definicja sukcesu to obecnie pieniądze i sława. Kto ma więcej, ten wygrywa" – stwierdził McConaughey w rozmowie. Aktor zaznaczył jednak, że dla niego sukces i zysk to nie to samo. "Myślę, że istnieje różnica między sukcesem a zyskiem. Zysk oddaje ci coś w zamian" – wyjaśnił.