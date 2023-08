Meg Ryan powraca po wielu latach. Jak zmieniła się popularna aktorka?

Romantyczna komedia "What Happens Latter" będzie miała premierę 13 października. Meg Ryan nie tylko zagrała w tym filmie główną rolę (obok Davida Duchovny’ego), ale także ponownie objęła stanowisko reżysera. Była też współautorką scenariusza. Oto opis filmu: Willa (Ryan) i Bill (Duchovny) to para dawnych kochanków, którzy po dekadach rozłąki przypadkowo spotykają się lotnisku. Szalejąca śnieżyca powoduje wstrzymanie ruchu lotniczego, przez co bohaterowie są skazani na swoje towarzystwo. Willa wciąż jest beztroskim, wolnym duchem, Bill, niedawno rozwiedziony, analizuje swoje życie oraz relacje z byłą żoną i córką. Oboje zaczynają przyglądać się swojej przeszłości.