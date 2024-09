Megaklęska. "Do końca życia będę spłacał miesięcznie 800 tys. dol."

Pierwsza wersja scenariusza "Megalopolis" powstała jeszcze w latach 80. Przez dekady projekt rozrastał się, aż urósł do rangi dzieła życia, podsumowującego całą twórczość reżysera. Swoje opus magnum Coppola sfinansował głównie z własnej kieszeni, a wyłożył na ten projekt ogromne pieniądze. Koszty realizacji "Megalopolis" sięgnęły bowiem aż 120 mln dolarów (bardzo dużo nawet jak na standardy wielkich hollywoodzkich wytwórni), co stawia go pośród najdroższych produkcji roku.