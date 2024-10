"Megalopolis". Naiwna i chaotyczna zabawka, która bawi tylko Coppolę [RECENZJA]

Chcąc nie chcąc, znów trzeba tu wrócić do pieniędzy wyłożonych na "Megalopolis" przez jego twórcę. Coppola płaci (za wszystko), Coppola wymaga! Dzięki temu mamy do czynienia z kinem całkowicie autorskim, do którego nie miesza się żaden niepotrzebny producent. Co jednak wtedy, gdy megalomania autora przesłania mu zdrowy rozsądek? Co wtedy, gdy jest przekonany o swojej nieomylności i wielkości? Co, jeśli uważa się za wizjonera kina, którego dzieło, jeśli nie teraz, to zostanie docenione w przyszłości, a on wybuduje sobie nim pomnik? "Megalopolis" z tego.