Mel Gibson miał koronawirusa. Aktor trafił do szpitala

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

To nie pierwszy gwiazdor, który zmagał się z koronawirusem. Wśród nich są też m.in.: Tom Hanks , Rita Wilson, Idris Elba, Marianne Faithfull i Olga Kurylenko.

Informacje o stanie zdrowia Mela Gibsona były utrzymywane w tajemnicy aż do momentu, gdy pewnym było, że powtórne testy po kuracji Gibsona są negatywne, a on sam wrócił już do pełni zdrowia.