Byli rodziną, teraz się go boi. "Jest zdolny do wszystkiego"

Mia Farrow i Woody Allen nigdy nie byli małżeństwem, ale przez długi czas tworzyli szczęśliwą rodzinę. Przynajmniej z pozoru, bo po latach adoptowana córka aktorki opowiedziała, że słynny reżyser i konkubent jej matki molestował ją, gdy była dzieckiem. Farrow dała się namówić twórcom dokumentu, by opowiedziała o całej sytuacji.

"Pewnie nigdy nie dowiemy się, co stało się 4 sierpnia 1992 r." – to słowa wypowiedziane przez sędziego Elliotta Wilka. Twórcy nowej, czteroodcinkowej serii HBO "Allen v. Farrow" wyjaśniają, co stało się tamtego dnia w rodzinie Mii Farrow i Woody’ego Allena, i przedstawiają masę przekonujących dowodów na to, że reżyser molestował swoją 7-letnią córkę, Dylan.

Dziś Dylan Farrow ma 35 lat. Zanim w ogóle powstał pomysł na nakręcenie "Allen v. Farrow", adoptowana córka gwiazdorskiej pary od kilku lat toczyła samotną walkę. Opowiadała w mediach o molestowaniu, wystawiając się na kontrataki Allena, który wszystkiemu zaprzeczał. Przy kręceniu dokumentu miała jednak gigantyczne wsparcie ze strony matki. Choć udział Mii Farrow w filmie nie był wcale oczywistością.

- Nie chciała brać w tym udziału. Zrobiła to dla swojej córki, Dylan – opowiadała w "The New York Times" Amy Ziering, współautorka dokumentu.

- Właściwie w wywiadzie, w którym ją widać, wystąpiła w mojej koszuli. Dosłownie musiałam pożyczyć koszulę od kogoś innego i dać jej swoją, ponieważ kiedy się pojawiła, nie chciała udzielać wywiadu. W co była ubrana? Nawet nie pamiętam – wyznała Ziering.

- Moja córka przyszła do mnie i powiedziała, że to dla niej ważne i potrzebuje, bym to zrobiła. Staję przy moich dzieciach. Jestem gotowa na strzały, które padną. Nie znam cię, Amy. Nie znam Kirby'ego (Kirby Dick to drugi twórca dokumentu – dop. red.). Znam waszą pracę. Zostałam potępiona za nic nierobienie – mówiła Mia Farrow.

W ostatnim odcinku serialu Farrow wypowiada kluczową kwestię:

"Boję się go jako osoby, która nie jest wierna prawdzie i zrobi wszystko. Osoba, która zrobi wszystko, jest kimś, kogo należy się bać. Dlatego martwię się, że kiedy ukaże się ten dokument, znowu będzie atakował. Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby spróbować ocalić siebie, wiesz, przed prawdą, przed bałaganem, który zrobił."

"Allen v. Farrow" to nowy serial dokumentalny HBO, który zadebiutował w niedzielę 21 lutego.