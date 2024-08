Miał molestować kobiety i mężczyzn. Teraz aktor gra w filmie o nawróconych

Cuba Gooding Jr. w chrześcijańskim filmie

Gooding chce wrócić do łask filmowców. Jak trwoga, to do Boga, więc aktor chwycił się rynku filmów chrześcijańskich. Jak podaje Page Six, zagrał w "The Firing Squad", opisywany jako chrześcijański dramat przygodowy. To historia oparta na faktach - trzech więźniów, których czeka egzekucja, nieoczekiwanie nawraca się. "Znajdują Jezusa w murach zakładu" - jak podaje producent. "Przechodzą nieprawdopodobną przemianę, odkrywając nadzieję, przebaczenie i siłę, by zmienić swoje życie" - czytamy.