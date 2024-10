"Miała ciężko, bo śmiali się z niej w szkole, ale kupiła sobie mieszkanie". Ślesicki nie ma zamiaru przepraszać za "Sarę"

- To, że ludzie na ten temat coś bredzą, kompletnie mnie nie rusza, bo ten film kiedyś rozruszał modę na polskie kino, w tamtych czasach, kiedy wszedł do kin - powiedział reżyser w rozmowie z "Super Expressem", nawiązując do obecnej krytyki relacji przedstawionej na ekranie. - Oczywiście myślę, że to były trochę inne czasy. I tu powiem coś, za co zostanę pewnie absolutnie scancellowany, ale chcę powiedzieć, że według mnie tamte czasy były lepsze. One były uczciwsze, i takie prostsze.