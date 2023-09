Miała dość. Pokazała, co dzieje się na polskiej granicy

"Dokument 'Mur' postanowiłam nakręcić z głębokiej potrzeby. Chciałam wykrzyczeć, co się tam dzieje. To film dla mnie bardzo osobisty, bo nie potrafiłam tego opowiedzieć na sucho, bez emocji, z garścią statystyk powtykaną to tu, to tam. Bo jak, ku.., to opowiedzieć inaczej, pokazać coś, co się nie mieści w głowie?" - powiedziała Kasia Smutniak w wywiadzie przeprowadzonym przez Martę Górną, który ukazał się na portalu Wyborcza.pl.