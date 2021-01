Michael Apted nie żyje. Reżyser 19. części "Jamesa Bonda" miał 79 lat

Apted największą popularność zdobył jako twórca takich filmów jak m.in. "Córki górnika", "Parku Gorkiego" (z Joanną Pacułą w jednej z głównych ról), "Goryli we mgle", "Nell" (z Jodie Foster i Liamem Neesonem) oraz "Enigmy". Wyreżyserował jeden z filmów z serii Bondowskiej "Świat to za mało", a także "Opowieści z Narnii: Podróż wędrowca do świtu". Na swoim koncie ma również odcinki kilku seriali, m.in. "Coronation Street", "Rzym", "Ray Donovan" i "Masters of Sex".