Michael J. Fox na wózku inwalidzkim na scenie. Tłum oszalał na jego widok

Życie z chorobą, wsparcie najbliższych

Chociaż zdiagnozowanie choroby Parkinsona było ogromnym szokiem, Michael J. Fox zdołał przetrwać ciężkie chwile dzięki wsparciu żony, Tracy Pollan. Para, która pobrała się w 1988 roku, musiała stawić czoła licznym wyzwaniom. Fox początkowo wypierał swój stan, co prowokowało go do sięgania po alkohol i narkotyki. Dopiero po latach aktor zaakceptował swoją chorobę i postanowił wykorzystać swoją sławę do podnoszenia świadomości na temat Parkinsona. W 2000 roku założył fundację, która zebrała ponad miliard dolarów na badania nad tą chorobą.