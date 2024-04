To się nazywa miłość. Od lat opiekuje się ciężko chorym Michaelem J. Foxem

Po raz pierwszy na ekranie pojawił się już w wieku 15 lat. Zagrał wówczas siostrzeńca Leo w sitcomie "Leo i ja". Rozpoznawalność przyniosła mu rola w sitcomie NBC "Więzy rodzinne" (1982–1989), za którą był czterokrotnie nominowany do Złotego Globu dla najlepszego aktora w serialu komediowym. Świat zapamiętał go jednak przede wszystkim jako Marty'ego McFlya z kultowej trylogii "Powrót do przyszłości" Roberta Zemeckisa.