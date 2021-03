Michael Wolf Snyder nie żyje. 35-latek popełnił samobójstwo

David Snyder, ojciec Michaela, jest psychiatrą i wyznał, że jego syn od lat zmagał się z głęboką depresją. "Dla większości ludzi jest to choroba, która narasta i zanika z biegiem lat. Jestem pewien, że Michaelowi było ciężko, że większość ostatniego roku spędził sam w swoim małym mieszkaniu w Queens. Mimo to wszyscy wierzyliśmy, że radził sobie dobrze. Wydawał się szczególnie radosny i ożywiony w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ mógł wrócić do pracy nad kilkoma różnymi projektami filmowymi" – pisał ojciec zmarłego w mediach społecznościowych.