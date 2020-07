Michelle Pfeiffer na zdjęciu sprzed lat. Pokazała piękny portret

Michelle Pfeiffer pokazała fanom zdjęcie sprzed lat. Wyjątkowy portret skutecznie przyciąga uwagę. Nic dziwnego – aktorka wygląda na nim zachwycająco.

Michelle Pfeiffer od początku kariery słynęła z wrodzonego talentu, ale i nieprzeciętnej urody. Dzięki swoim umiejętnościom i atutom szybko stała się jedną z największych gwiazd kina przełomu lat 80. i 90.

Do młodej aktorki zaczęły spływać intratne propozycje. Wystarczy wspomnieć znaczącą rolę u boku Ala Pacino w "Człowieku z blizną" Briana De Palmy. Pfeiffer szybko ugruntowała swoją pozycję w branży filmowej. Przez długie lata grała z najlepszymi gwiazdami u największych reżyserów. Ba, robi to do dziś.

Do dziś także zachwyca na ekranie wdziękiem i urodą. Od lat jak bumerang powracają plotki, że aktorka wydała fortunę, by powstrzymać czas i zachować piękny wygląd jak najdłużej.

Internauci wybrali najpiękniejsze aktorki

Sama zainteresowana przyznała kiedyś, że zdarza się jej eksperymentować z kosmetykami, ale stwierdziła że z wiekiem obsesja zachowania młodości dotyczy jej w coraz mniejszym stopniu.

- Wszystkie kobiety ją odczuwają, czasami to ciężka walka. Ale im jestem starsza, tym mniejsze ma to znaczenie. Osoby, które kochasz, zapadają na ciężkie choroby, umierają. Widzisz, jak ludzie zmagają się z prawdziwymi problemami. To sprawia, że spoglądasz na świat z innej perspektywy – mówiła w jednym z wywiadów.

Z wiekiem niewątpliwie nabrała jeszcze większego dystansu do wyglądu i kwestie urody zeszły na dalszy plan. Nie oznacza to jednak, że aktorka nie lubi wracać do dawnych czasów i wspominać, jak zmieniała się przez lata kariery.

Ostatnio podzieliła się jednym ze starych zdjęć. Nie da się ukryć, wygląda na nim zjawiskowo. I trzeba przyznać, że magia szlachetnego wizerunku aktorki nie przemija.