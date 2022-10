Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE zaprasza

Ryszard Horowitz należy do najmłodszych ocalałych z Auschwitz. Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, następnie studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w rodzinnym mieście. W roku 1956, w czasie krótkiej politycznej i kulturalnej odwilży w Polsce, kiedy rząd subsydiował nowatorskie, oryginalne formy artystyczne, Kraków stał się nagle ośrodkiem awangardowego jazzu, malarstwa, teatru i filmu. Horowitz, mając wtedy siedemnaście lat, w pełni korzystał z tego ożywienia i w konsekwencji zafascynowała go fotografia amerykańska. W roku 1959 – wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i został studentem słynnego nowojorskiego Pratt Institute. W czasie studiów uzyskał stypendium u Aleksego Brodovitcha, wówczas jednej z najbardziej wpływowych postaci w kręgach grafiki wydawniczej i fotografii. Pracował w wielu instytucjach filmowych, studiach projektowych i fotograficznych a dowodem niezwykłej renomy jaką uzyskał w tamtym czasie było powierzenie mu stanowiska dyrektora artystycznego w jednej z największych i najlepszych agencji reklamowych na świecie nowojorskiej Grey Advertising.