Miller nie mogła się pozbierać. Gwiazdor zdradził ją z niańką

Sienna Miller urodziła się w Nowym Jorku, ale jej rodzina przeniosła się do Londynu, gdy miała 18 miesięcy. Z tej racji posiada dwa obywatelstwa – amerykańskie oraz brytyjskie. W szkole dla dziewcząt w Heathfield uczyła się tańca, śpiewu i aktorstwa. Gdy ją ukończyła, wróciła do Nowego Jorku, by rozpocząć naukę w Instytucie Lee Strasberga.