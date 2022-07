Miłość i biurokracja. Recenzja filmu "Pracownik miesiąca"

Pojawienie się pięknej, niezależnej Szwedki to kolejne trzęsienie ziemi w spokojnym, poukładanym życiu Vincenta. Kobieta szybko zaprasza go do swojego domu, który pod każdym względem odbiega od tego, co znał. Eve jest podróżującą po świecie badaczką. Oprócz próbek biologicznych kobieta z każdej dalekiej wyprawy przywozi owoc miłosnego romansu. Wesoła, patchworkowa rodzina wywołuje w bohaterze szok, który szybko przeradza się w fascynację i pragnienie przynależności do ich świata. Niestety, idyllę kolejny raz przerywa polityka, a batalia Vincenta z francuskim systemem zaczyna poważnie zagrażać jego nowej relacji. Bohater staje przed dylematem: walczyć o swoją godność i karierę czy wybrać to, za czym całe życie tęsknił – miłość i bliskość?