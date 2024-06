Minęła prawie połowa 2024 roku, a w kinach bieda piszczy. Największe filmowe klapy finansowe tego półrocza

Dalej mamy np. "Istoty fantastyczne" z Ryanem Reynoldsem w jednej z głównych ról, czyli film familijny w reżyserii Johna Krasinskiego (Jima z "The Office"), autora m.in. "Cichego miejsca". Tutaj pomimo rozczarowującego wyniku 33 mln w pierwszy weekend od premiery, film trochę się odbił i przyniósł przychody rzędu prawie 200 mln dolarów, ale niestety nadal zabrakło mu sporo do tego, by się zwrócił. Budżet wynosił ponad 110 mln dolarów i jak podaje Variety, do wyjścia na plus zabrakło co najmniej 75 mln ze sprzedaży biletów.