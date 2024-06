Premiery w czerwcu 2024. Co warto obejrzeć w ostatnim tygodniu?

Na koniec czerwca czeka nas kilka interesujących i dużych premier. Fani "Yellowstone", którzy czekają na dalszą część piątego sezonu, będą mogli wybrać się do kina na film z Kevinem Costnerem. To właśnie dla zrobionego z rozmachem westernu aktor zrezygnował z dalszego udziału w serii o Johnie Duttonie. Do kin z pewnością pójdą też widzowie, którzy lubią "Ciche miejsce", by zobaczyć genezę przerażającej historii Johna Krasinskiego. Oprócz tego czeka nas jeszcze wstrząsający thriller feministyczny z gwiazdą "Ozark", Julią Garner, opowiadający o tym, jak podróż dwóch przyjaciółek po Australii zmieniła się w koszmar. Natomiast na Netfliksie wreszcie wyląduje długo zapowiadany nowy serial o superbohaterach, który ma zdecydowanie odbiegać od konwencji swojego gatunku. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w ostatnim tygodniu czerwca.