Nagroda Odkupienia. Gwiazdor wraca do wielkiej formy.

W ostatnich latach Colin Farrell nie miał dobrej prasy. Wydawało się, że jego kariera utknęła w martwym punkcie i aktor będzie już tylko "odcinał kupony". Ale powrót do europejskim produkcji okazał się dla Irlandczyka zbawienny. Jego kariera znów nabrała wiatru w żagle. We wrześniu zobaczymy go w serialu "Pingwin", którego nowy zwiastun pojawił się właśnie w sieci.