Minister od Toma Cruise’a i mostu Pilchowickiego odchodzi z resortu

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski odchodzi z Ministerstwa. Ma inne plany życiowe. Lewandowski mówił WP w lipcu, że most w Pilchowicach to "relikt postindustrialny, który nie ma wartości artystycznej, naukowej, ani społecznej". Wywołało to wtedy burzę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Paweł Lewandowski i Piotr Gliński (East News)