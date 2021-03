Misiek Koterski i jego metamorfoza. Sporo schudł

"Jest się czym chwalić to się chwalę. Jeszcze pod koniec października ważyłem 105 kg, dzisiaj moja waga wynosi 90 kg" - napisał. I rzeczywiście jest się czym chwalić. Misiek Koterski na tym jednak nie poprzestaje: "Potrzebuję zrzucić jeszcze 5kg żeby wrócić do mojej pierwotnej wagi".

Taka zmiana to nie tylko wizualna metamorfoza, zdecydowanie zresztą na plus, ale również przejaw troski o własne zdrowie. A wychodzi na to, że aktor podszedł do odchudzania właśnie w zdrowy sposób. W instagramowym poście dziękował trenerom personalnym oraz dostawcy cateringu.