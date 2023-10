Mocne wyznanie Krystyny Jandy. "Nie chcę umierać w czasach niegodziwości"

- Uważam, że to mój obowiązek, milczenie jest przyzwoleniem, współudziałem. Dlatego jestem wrogiem. [...] Teraz jest dużo bardziej obłudnie, perfidnie, bezczelnie. Wtedy [za czasów komuny - red.] byliśmy wszyscy przeciwko nim. I wszyscy wiedzieli, że tamta władza to zło. A dzisiaj podobno prawie połowa myśli, że to, co ta władza robi, jest dobre dla obywateli. Wmówili ludziom, że kłamstwo nie jest wstydem, że oszustwo nie jest wstydem, że przekręt jest uprawnionym sposobem działania, że cwaniactwo jest wartością. A człowiek uczciwy, rzetelny, wykształcony to idiota - mówi Krystyna Janda.