Próbuje zniechęcić córkę do Hollywood. Sama była wykorzystywana

Na szczęście jednak, jak sama przyznała, zawsze potrafiła się obronić, co zawdzięczała "niesamowitemu instynktowi przetrwania i dość dużemu superego". Nie chciałaby jednak takiej samej przyszłości dla swojej 21-letniej córki, Mathildy Ereni, która poszła w ślady matki. – Wykonuje ten sam zawód, mimo że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby przekonać ją do robienia czegoś innego. I to jest trudne – wyjawiła. Początkująca aktorka to owoc związku Ringwald z pisarzem Panio Gianopoulosem. Para, która pobrała się w 2007 r., ma również 15-letnie bliźnięta: Adele Georgianę i Romana Stylianosa.