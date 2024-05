Miała obsesję na punkcie wagi. "Całe życie byłam na diecie"

– Kiedy zostałam mamą, odpuściłam. Przestałam zajmować się już tylko sobą, przyszły nowe obowiązki. Byłam już trzydziestolatką, kiedy zrozumiałam, że nie żyję dla siebie i to, co spędza mi sen z powiek, jest kompletnie nieważne – zdradziła w rozmowie z portalem. Dzisiaj uczy córkę, żeby "się siebie absolutnie nie czepiała" i do swojego ciała "wysyłała tylko pozytywne komunikaty". Sama jednak regularnie chodzi na siłownię, dzięki czemu nie musi martwić się kaloriami. – Jem wszystko, na co mam ochotę, a dzięki temu, że ćwiczę, to nie tyję – dodała.