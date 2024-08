Mróz ogłosił sensacyjne wieści. Jest nadzieja dla fanów!

- To będzie moja ostatnia przygoda, bo właśnie nie mogę dopuścić do tego, żeby zostać Chyłką na zawsze - mówiła w 2015 roku o piątym sezonie serii. Maciej Gozdowski, ówczesny szef Player.pl, potwierdził te informacje: piąty sezon to koniec Chyłki na ekranie.