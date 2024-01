Oscarowy pewniak. Na razie ma szansę na 9 Złotych Globów

– Narrator widzi to, co chce widzieć, albo to, co mu się wydaje. Widz sam musi zdecydować, czy mu uwierzyć – tłumaczył mi Christopher Nolan. Tylko od nas zależy, czy uwierzymy Oppenheimerowi. Nie jest to łatwe, gdy na ekranie twórca broni masowej zagłady zachowuje się jak na ekscentrycznego geniusza przystało – to znaczy uważa, że historia świata składa się z wydarzeń dwojakiego rodzaju: takich, które dzieją się z jego powodu oraz takich, które mają miejsce tylko po to, żeby zrobić mu na złość.