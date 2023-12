Mignął jako Joker w hicie. Wróci do kultowej roli?

Wymowna odpowiedź aktora

Jak czytamy na portalu World of Reel, Keoghan zapytany o to, czy zobaczymy go jeszcze w roli Jokera, nie udzielił konkretnej odpowiedzi. – Nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Byłoby to ekscytujące, nieprawdaż? Zobaczyć, jak Joker wraca na ekran. Mój uśmiech mówi wszystko, jeśli wiecie, co mam na myśli – uciął krótko, prowokując kolejne domysły.