Seks i nagość ocenzurowane. Tak "przykryli" Florence w "Oppenheimerze"

Christopher Nolan uznawany jest za prawdziwego wizjonera kina, który co rusz tworzy oryginalne pomysły na przedstawienie swoich historii. I wydawałoby się, że próbował już w kinie wszystkiego, ale jednak coś robił po raz pierwszy. Chodzi o sceny seksu. Dla "Oppenheimera" nakręcił taką po raz pierwszy. Jak mówił w wywiadach, niezwykle go to stresowało, bo skoro filmował seks po raz pierwszy, to wszystko musiało być przygotowane w najmniejszych szczegółach.