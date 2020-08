Christopher Nolan: konserwatywny geniusz kina

Który rodzic 7-latka bierze na serio jego deklarację "jak dorosnę, to zostanę..."? Jednak gdy Christopher Nolan po raz pierwszy sięgnął po kamerę i zaczął nagrywać swoje wariacje na temat "Gwiezdnych wojen", nikt nie był w stanie odciągnąć go od tej zajawki. Co prawda nie wybrał studiów filmowych, bo jak mówi "chciałem uzyskać inne spojrzenie na różne sprawy", ale już wtedy zaczął realizować swoje filmowe marzenia.