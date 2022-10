Eddie Redmayne dla WP. Opisuje kulisy nowego filmu

Nie pochodzę z aktorskiej rodziny, więc nie mogę powiedzieć, że aktorstwo mam w genach. Nikogo z moich najbliższych nie ciągnęło do tego zawodu. Ja za to od dziecka miałem naturalny dryg do śpiewania. I udało mi się dzięki temu zdobyć rolę w "Oliverze". Jeśli ktoś nie wie, "Oliver!" to bardzo popularny w Wielkiej Brytanii musical, występuje w nim mnóstwo dzieci. Dzięki temu w czwartkowe popołudnia mogłem swobodnie wychodzić z lekcji matematyki, mówić wszystkim "do widzenia" i jechać metrem do Palladium. To wyjątkowo piękny teatr, jeden z najpiękniejszych w Londynie.