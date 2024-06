Ludzie robili zdjęcia. Myśleli, że to wandale i kibole

Zdjęcia do drugiej części "Furiozy" realizowane są obecnie w Trójmieście. Ekipa filmowa zdążyła już spowodować małe zamieszanie na dzielnicy. Portal trojmiasto.pl poinformował, że mieszkańcy zaczęli przysyłać zdjęcia jednej z ulic, przy której pojawiły się kibicowskie murale z kontrowersyjnymi malunkami i wulgarnymi napisami (ACAB, CHWDP, Hooligans). "To jednak nie był wybryk wandali, ale zaplanowana akcja na potrzeby ‘Furiozy 2’, a zgodę na murale wydały PKP Polskie Linie Kolejowe. Znikną, gdy zakończą się zdjęcia do filmu" – czytamy w trojmiasto.pl