Na Oscarach każdy może zarobić. Aktualne kursy bukmacherskie

Od razu ostrzegam, że znakomity dramat Dariusa Mardera jest zdecydowanym outsiderem w rywalizacji o Oscara w głównej kategorii. Jego zwycięstwo byłoby chyba największą sensacją w całej historii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Owszem, przed rokiem mieliśmy do czynienia z sensacją dużego kalibru, ale w tygodniu poprzedzającym oscarową ceremonię kurs "Parasite" w zakładach STS wynosił 5.00 (choć wcześniej był znacznie wyższy). Tymczasem obecny kurs "Sound of Metal" to 100.00.