Niedoceniony polski operator. W końcu doczekał się pierwszej nominacji do Oscara.

Dorobek polskich operatów filmów jest imponujący. Wymieńmy te najważniejsze. Janusz Kamiński – 6 nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej i 2 Oscary ("Lista Schindlera" oraz "Szeregowiec Ryan"), Sławomir Idziak – nominacja do Oscara ("Helikopter w ogniu"), nagroda w Wenecji ("Trzy kolory: Niebieski"), Paweł Edelman – nominacja do Oscara za zdjęcia do "Pianisty" plus Cezer i dwie kolejne nominacje do tej nagrody, Łukasz Żal – dwie nominacje do Oscara ("Ida" oraz "Zimna wojna"). Dariusz Wolski przed kilkoma dniami nie miał żadnego prestiżowego wyróżnienia, choć w jego dorobku znajdował się niejeden świetny film.