Na planie doszło do tragedii. Oglądając film, po ciele przechodzą ciarki [RECENZJA]

"Rust" to dobre kino, ale nie bez uchybień. Są momenty, w których problemy rozwiązują się same, magicznie i trochę zbyt łatwo. Kule trafiają w ciała przeciwników, ale niespecjalnie robią im krzywdę. Można strzelać do Aleca Baldwina, w jego ręce czy w brzuch, ale to go nawet nie spowolni. Swoją drogą, oglądając ten właśnie film i kolejne, typowe dla westernów sceny strzelanin, przechodzą człowiekowi ciarki po plecach. Nie da się zapomnieć o tragedii, jaka wydarzyła się podczas kręcenia filmu.