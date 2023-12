Na ten film czekamy 40 lat. Polska produkcja już zachwyca widzów

Większe kontrowersje związane są jednak ze zmianą płci głównego dziecięcego bohatera. Przeżywającego niesamowite przygody w świecie bajek Adasia Niezgódkę zastąpiła bowiem Ada Niezgódka (Antonina Litwiniak). Można powiedzieć, zmiana zgodna z duchem czasu. Co to za szkoła, do której chodzić mogą tylko chłopcy…?