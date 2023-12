Rekord w kinach. Jeden z najdroższych i najbardziej widowiskowych hitów

Wysokobudżetowa produkcja z 2021 roku "Godzilla vs. Kong" nie rzuciła widzów na kolana. Dużo lepsze opinie zbiera japoński obraz "Godzilla Minus One", który od 1 grudnia pokazywany jest w polskich kinach. Hollywood jednak nie odpuszcza. Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała właśnie zwiastun filmu "Godzilla x Kong: The New Empire".