"Na Zachodzie bez zmian". Brutalny i wstrząsający. Tylko najsilniejsi obejrzą go do końca [RECENZJA]

Już po pierwszym ataku Baumer, wysłany do porządkowania trupów, znajduje zwłoki jednego ze swoich przyjaciół: z oderwaną nogą, rozerwaną głową, otwartymi, wytrzeszczonymi oczami. Podczas poszukiwań zaginionych żołnierzy oddział Baumera napotyka ślady wybuchu pocisku z wielkokalibrowego moździerza, m.in. nienaturalnie wygięte, okaleczone, półnagie zwłoki wiszące wysoko na gałęzi drzewa. "Wyrwało go z munduru" - komentuje jeden z żołnierzy. Zaginiony oddział wreszcie się znajduje: wszyscy jego członkowie są martwi, zbyt szybko zdjęli maski i zatruli się gazem. Ich powykręcane zwłoki zaścielają całą podłogę magazynu. To widok makabryczny, ale jednocześnie na swój sposób fascynujący pod względem wizualnym.