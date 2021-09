Na złość krytykom. "Small World" Patryka Vegi radzi sobie w kinach coraz lepiej

Wydaje się jednak, że choćby recenzenci z całego świata wystawili filmowi Patryka Vegi najgorszą opinię, to widzowie w naszym kraju i tak pójdą zobaczyć jego nowe działo. Choćby po to, aby później móc trochę na nie ponarzekać. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że widownia filmów Vegi, mimo spadku, wciąż jest duża, to trzeba uczciwie przyznać, że jego produkcje muszą podobać się dużej części kinowej publiczności.