"Teściowie": koszmarne wesele, na które warto się wybrać

"Teściowie" to adaptacja sztuki teatralnej "Wstyd" Marka Modzelewskiego. jeśli jednak wydaje wam się, że w kinie będzie statycznie i niespiesznie, jesteście w błędzie. Owszem, to film oparty na dialogach, ale twórcy dorzucili do nich mastershoty, które nadają tempa całej akcji i uwypuklają drugi plan, na którym toczy się suto zakrapiana alkoholem impreza weselna. Dzięki dynamicznym zdjęciom Englerta film ogląda się z przyjemnością i choćby dla nich warto zobaczyć go na dużym ekranie.